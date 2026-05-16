За неделю Вооруженные силы Российской Федерации улучшили свои позиции в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по шести бригадам противника в ДНР и Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 770 человек личного состава, десять боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 артсистем, из них три западного производства и 13 станций радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. За неделю ВС РФ нанесли удары по 11 бригадам ВСУ.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 700 солдат, 16 бронемашин, 84 автомобиля, 18 артсистем, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На другом направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. За неделю ВС РФ нанесли поражение 12 бригадам противника в ДНР и Днепропетровской области.

Всего на данном направлении противник потерял свыше 2085 человек личного состава, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

