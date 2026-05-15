В Горловку доставили гуманитарную помощь от ПФК ЦСКА из Москвы. Фото: Администрация Горловки

в Горловку доставили гуманитарную помощь. В ее состав вошли строительные материалы, которые необходимы для проведения восстановительных и ремонтных работ. Об этом сообщили в Администрации Горловки.

- Такая нужная и важная помощь является примером настоящего единства, гражданской ответственности и готовности оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, - сказали в Администрации городского округа.

Там поблагодарили представителей ПФК ЦСКА за оказанную помощь, поддержку и вклад в восстановление городского округа.

Ранее сообщалось, что для юных жителей Горловки при поддержке Минэнерго России провели яркие и патриотические каникулы. Ребята побывали в Москве, где осмотрели ключевые достопримечательности столицы.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике совместно с «Народной Дружиной» доставили гуманитарную помощь жителям поселков Спартак и Веселое.

