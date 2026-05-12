Как школьники из Горловки провели каникулы в Москве

Школьники Горловки провели каникулы в Москве

Для юных жителей Горловки при поддержке Минэнерго России провели яркие и патриотические каникулы. Ребята побывали в Москве, где осмотрели ключевые достопримечательности столицы.

Как рассказали в Министерстве энергетики России, юные гости из Донецкой Народной Республики побывали в Музее Победы на Поклонной горе, а также в музее «Атом», где для ребят провели обзорную экскурсию и мастер-класс «Тайна Поляризации».

- В рамках поездки с ребятами встретился замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. Он рассказал, как устроен ТЭК России, откуда в домах появляется тепло и свет. Встреча прошла в формате диалога, где ребята смогли задать интересующие вопросы, - рассказали в пресс-службе Министерства.

Также горловчане посетили Московский зоопарк, где увидели больших панд, белых медведей и обитателей павильона «Африка». А после с хорошим настроением и яркими эмоциями ребята отправились на обзорную экскурсию по городу. Школьники прогулялись по Арбату, посетили Воробьевые горы и познакомились с «Москва-Сити».

А в завершении поездки юные жители Горловки побывали в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». Они осмотрели Танковый музей, погрузились в быт военных лет на площадке «Партизанская деревня».

- Эта поездка станет важным шагом в воспитании патриотов. Ребята смогли прикоснуться к нашей великой истории, посмотреть Москву и познакомиться с атомной энергетикой. Мы рады приветствовать горловских школьников и надеемся, что визит вдохновит ребят на новые открытия и достижения на благо Отечества, - сказал Шереметцев.

