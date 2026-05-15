Из-за аферистов жители Снежного потеряли около 7 миллионов рублей

Жители Снежного лишились своих сбережений на общую сумму около 7 миллионов рублей. Виной этому оказались аферисты. За последнее время в округе зафиксировано десять случаев мошенничества. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.
Там предупреждают жителей региона, что аферисты воспользовались распространенными схемами обмана: склонение к «декларированию» денежных средств, переводу денежных средств при покупке (продаже) автомобилей и комплектующих деталей через интернет, использование карты-дублера, звонки псевдосотрудников государственных органов, коммунальных служб либо сотрудников маркетплейсов с требованиями сообщить личные данные.
Также в ведомстве добавили, что если гражданин стал жертвой мошенников, то нужно незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо звоните по телефону 102.
