15 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла

В пятницу в столице ДНР ожидается кратковременный дождь, но при этом будет по-прежнему тепло. Расскажем, какой будет погода в Донецке 15 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Последний рабочий день недели порадует дончан устойчивым майским теплом. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, так что вечер будет прохладным, но комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 15 мая в Донецке ожидается кратковременный дождь - он может пойти в первой половине дня или в обед, но будет непродолжительным. Ночью осадки прекратятся, погода останется пасмурной, но сухой.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть легкий южный и юго-западный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду. Ночью ветер сменит направление на западное, сохранив скорость 2 метра в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 15 мая 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 738 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 55 до 96 процентов.

Одну из крупнейших в Европе теплоэлектростанцию на севере ДНР планируют восстановить