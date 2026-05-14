Молодежи ДНР рассказали о работе сотрудников предприятия «Вода Донбасса». Фото: Минстрой ДНР

Молодежи Донецкой Народной Республики рассказали о работе сотрудников предприятия «Вода Донбасса» на Дне карьеры в Доме молодежи «30/09». Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

Для ребят провели презентацию и показали, как устроена работа предприятия изнутри. По итогам встречи кандидаты получили приглашения на первичные собеседования.

- Для нас День карьеры - не просто инструмент подбора персонала, а инвестиция в будущее предприятия. Мы видим искренний интерес со стороны молодежи, ее готовность задавать конкретные вопросы и настрой на долгосрочное сотрудничество, - сказал директор предприятия «Вода Донбасса» Андрей Григорьев.

