В ДНР выдали двухтысячную именную карту жителя региона. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике выдали двухтысячную именную карту жителя региона. Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков лично поздравил ее держателя - ветерана труда Ирину Гавриленко.

- Уверен, карта будет надежным помощником в повседневной жизни, - сказал Чертков.

Он отметил, что программа в целом работает хорошо. Люди получают не просто банковскую карту, а настоящий социальный ключ: льготы, выплаты, скидки, проезд в транспорте - все в одном месте. Удобно, понятно, современно.

По его словам, в будущем в Республике планируют оцифровать социальную сферу. Чем больше услуг будет «зашито» в карту, тем проще людям их получать. Программу лояльности планируют расширять, подключать новых партнеров и добавлять полезные сервисы.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о старте проекта «Карта жителя Донецкой Народной Республики».

