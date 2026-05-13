Почти 70 тысяч жителей ДНР старше 80 лет получают повышенную пенсию. Фото: Архив Минтруда ДНР

В Донецкой Народной Республике почти 70 тысяч человек старше 80 лет получают повышенную пенсию. Социальный фонд России по ДНР беззаявительно удваивает фиксированную выплату к пенсии гражданам, достигшим 80 лет.

- Гарантированная часть страховой пенсии по старости – фиксированная выплата – не зависит от трудового стажа и суммы внесенных страховых взносов. В 2026 году ее размер составляет 9584,69 рублей в месяц, а для граждан, достигших 80 лет, в два раза больше – 19 169,38 рублей. Также 80-летним гражданам и старше этого возраста автоматически назначается к пенсии доплата на уход в размере 1413,86 рублей. Выплата перечисляется вместе с пенсией и ежегодно индексируется, - рассказали в пресс-службе Соцфонда России по ДНР.

Там уточнили, что увеличенная пенсия поступает в следующем месяце после дня рождения.

