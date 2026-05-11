Пенсионные баллы будущего пенсионера складываются из трех периодов работы. Фото: Архив Минстроя ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, в каких случаях может потребоваться справка о зарплате при назначении страховой пенсии в ДНР в 2026 году.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОГДА УЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

Все заработанные будущим пенсионером пенсионные баллы складываются из нескольких частей:

- до 2002 года в зависимости от заработанного трудового стажа и величины заработков;

- с 2002 по 2014 год учитывается сумма всех уплаченных страховых взносов;

- с 2015 года начисляются баллы за каждый отработанный год.

Расчет баллов за эти периоды идет по своим особым правилам. До 2002 года он производится по формуле, в которой несколько составляющих.

В Соцфонде сообщили, что предусмотрены два варианта исчисления среднемесячного заработка:

- по сведениям персонифицированного учета за 2000 – 2001 годы;

- по справке о заработке от работодателя за любые 60 месяцев трудовой деятельности подряд до 1 января 2000 года.

Например, в 2000 – 2001 годах уровень заработной платы гражданина был невысоким, значительный период он трудился неофициально. Тогда при подаче документов в клиентскую службу отделения СФР по ДНР для назначения пенсии можно предоставить справку о заработке за пять лет.

Важно знать, если в результате расчетов окажется, что коэффициент по зарплате ниже максимального (1,2), то есть смысл выбрать другой период работы для возможного увеличения пенсионной выплаты.

В ряде случаев можно заменить периоды в выбранной пятилетке на более выгодные, если они предшествуют или следуют сразу за ней. Например, периоды ухода за ребенком до 3-летнего возраста.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

Чтобы оформить страховую пенсию по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех условий:

1. Достичь пенсионного возраста: для мужчин — 64 года, для женщин — 59 лет.

2. Иметь не менее 15 лет страхового стажа, за который работодатель производил пенсионные отчисления.

3. Накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30. Количество баллов зависит от размера заработной платы.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

