В ДНР провели Кубок по футболу памяти Героя Республики Олега Мамиева. Фото: Сторонники ЕР в ДНР

В столице Донецкой Народной Республики прошел Кубок по футболу памяти Героя ДНР Олега Мамиева. Он погиб в бою в 2018 году, но его имя, его подвиг остались в памяти Республики.

Как рассказали в пресс-службе «Сторонников ЕР в ДНР», на футбольном матче присутствовали бойцы Дикой Дивизии Донбасса.

- Командир батальона «Сармат» Дикой Дивизии Донбасса с позывным «Че Гевара» вручил специальный приз трем командам - от сторонников партии «Единая Россия» в ДНР. Спорт, память, братство. Именно так мы чтим тех, кто отдал жизнь за наше право жить на своей земле, - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел товарищеский футбольный матч между сотрудниками УМВД России «Мариупольское» и ОМВД России «Мангушский». Команды сыграли два тайма по 20 минут.

