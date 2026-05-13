Очередная детская площадка в Макеевке стала мишенью вандалов

Неизвестные повредили еще одну детскую площадку в городе. Фото: Администрация Макеевки

В Макеевке неизвестные повредили еще одну детскую площадку. На этот раз - в микрорайоне Восточный Червоногвардейского района. Об этом сообщили в администрации городского округа.

- Снова зафиксирован случай варварского обращения с элементами детской площадки. То, что устанавливалось для безопасности и досуга детей, разрушается чьими-то безответственными руками, - заявили в мэрии.

Власти города обратились к жителям и гостям Макеевки с настоятельной просьбой беречь общее имущество.

- Обращаемся ко всем: если мы продолжим так относиться к городскому хозяйству, мы рискуем остаться без ничего - без парков, скверов и мест для игр наших же детей. Давайте беречь наш любимый город!

Напомним, что майские праздники омрачились актом вандализма в Макеевке. Одна из детских площадок в Советском районе города оказалась повреждена, что вызвало возмущение горожан и местных властей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 150 территорий ДНР вынесено на голосование за объекты благоустройства

Уже 63 тысячи жителей ДНР проголосовали за объекты благоустройства (подробнее)