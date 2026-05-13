Очередная детская площадка в Макеевке стала мишенью вандалов

В Макеевке неизвестные повредили еще одну детскую площадку. На этот раз - в микрорайоне Восточный Червоногвардейского района. Об этом сообщили в администрации городского округа.
- Снова зафиксирован случай варварского обращения с элементами детской площадки. То, что устанавливалось для безопасности и досуга детей, разрушается чьими-то безответственными руками, - заявили в мэрии.
Власти города обратились к жителям и гостям Макеевки с настоятельной просьбой беречь общее имущество.
- Обращаемся ко всем: если мы продолжим так относиться к городскому хозяйству, мы рискуем остаться без ничего - без парков, скверов и мест для игр наших же детей. Давайте беречь наш любимый город!
Напомним, что майские праздники омрачились актом вандализма в Макеевке. Одна из детских площадок в Советском районе города оказалась повреждена, что вызвало возмущение горожан и местных властей.
