Вандалы повредили детскую площадку в Макеевке на майские праздники

Вандалы испортили детскую площадку. Фото: Администрация Макеевки

Майские праздники омрачились актом вандализма в Макеевке. Одна из детских площадок в Советском районе города оказалась повреждена, что вызвало возмущение горожан и местных властей. Состояние объекта после праздничных дней показали в телеграм-канале администрации городского округа.

- Печально видеть, как общественные места, предназначенные для детей, подвергаются вандализму и разрушениям, - заявили представители мэрии.

Они напомнили жителям о важности бережного отношения к общественному имуществу.

- Возможно, кто-то не знает, а кто-то забыл, но к общественному имуществу необходимо бережно относиться! Поддержание общественных мест в хорошем состоянии требует усилий со стороны всех членов общества, - подчеркнули в администрации.

Власти Макеевки напомнили, что вандализм - это преступление. Горожан просят сообщать о любых случаях варварского отношения к объектам общественных пространств в полицию по номеру 102.

