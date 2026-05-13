13 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В среду погода в столице ДНР порадует дончан теплом, но к ночи возможен небольшой дождь. Расскажем, какой будет погода в Донецке 13 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели принесет в столицу Республики еще более ощутимое тепло. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 13 мая 2026 года осадков в Донецке не ожидается. Будет преимущественно облачно, местами с прояснениями - солнце иногда будет выглядывать из-за облаков. А вот ночью возможен кратковременный дождь.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть южный и юго-восточный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 13 мая 2026 года будет заметно понижаться. В утренние часы барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление опустится до 732 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 49 до 80 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке для молодежи прошел концерт «Фронтовая песня»

В Донецкой республиканской библиотеке для молодежи состоялся концерт ко Дню Победы «Фронтовая песня» (подробнее)