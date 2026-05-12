12 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла

Во вторник погода в столице ДНР порадует дончан по-настоящему летним теплом и весенним солнцем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 12 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Вторник принесет в столицу Республики долгожданное майское тепло. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, так что вечер будет мягким и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 12 мая осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность - солнце будет то появляться, то скрываться за облаками, но дождя не обещают. Ночью погода станет малооблачной.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть легкий юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного сменит направление на южное и юго-западное, сохранив ту же скорость - 3 метра в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 12 мая 2026 года будет постепенно понижаться. В утренние часы барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, а к ночи давление опустится до 736 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди. Возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 36 до 94 процентов.

