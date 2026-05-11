«Купол Донбасса» за сутки сбил три дрона ВСУ в ДНР

За сутки над территорией региона были обнаружены и сбиты три БПЛА ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы в ДНР успешно отразили атаки нескольких вражеских беспилотников. Как сообщили в Штабе обороны Республики, над территорией региона были обнаружены и сбиты три БПЛА ВСУ.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 3 дрона противника, - говорится в сообщении.

К жителям Республики обратились с настоятельной просьбой проявлять бдительность. В случае обнаружения каких-либо обломков или потенциально опасных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР радиоэлектронная система защиты от беспилотников «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 27 террористических атак ВСУ. Противник продолжает применять комбинированные налеты, пытаясь ударить по мирным жителям и инфраструктуре.

