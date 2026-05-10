Взрывотехники обезвредили боевые заряды без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры. Фото: скриншот видео / УФСБ России по ДНР

РЭБ И СВОДНЫЕ ОГНЕВЫЕ ГРУППЫ

В Донецкой Народной Республике радиоэлектронная система защиты от беспилотников «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 27 террористических атак ВСУ. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики сообщил о тактике ВСУ, противник продолжает применять комбинированные налеты. Украинские боевики пытаются ударить по мирным жителям и инфраструктуре.

ПОПЫТКИ ПРОТИВНИКА ПРЕСЕЧЕНЫ

Так, на подлете к жилым кварталам Петровского района Донецка мобильные оперативные группы Управления ФСБ России по ДНР сбили вражеский дрон Hornet, который нес на своем борту 4-килограммовую боеголовку.

На Старобешевской теплоэлектростанции украинские боевики пытались вывести из строя трансформаторы с помощью осколочно-фугасного заряда, начиненного 10 килограммами взрывчатки и поражающими элементами. Противник также пытался атаковать Горловку и Тельманово. По мирным кварталам Горловки боевики собирались нанести удар самодельными ВОП с пятью килограммами взрывчатки и шрапнелью. Под Тельманово российские военнослужащие также не оставили шансов ударному дрону ВСУ.

По данным Главы ДНР, все подавленные беспилотники взрывотехники Федеральной службы безопасности успешно обезвредили.

