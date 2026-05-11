В Донецке прошел концерт, посвященный 12-й годовщине создания ДНР

В Донецке прошел масштабный праздничный концерт, посвященный Дню Донецкой Народной Республики. Фото: Дом молодежи «30/09»

Донецк отпраздновал 12-ю годовщину образования ДНР масштабным концертом. В Доме молодежи «30/09» перед многочисленной публикой выступили полюбившиеся многим артисты: Роман Разум, Аким Апачев и Маргарита Лисовина. Вместе с ними на сцену вышли и другие талантливые исполнители, подарив зрителям незабываемую атмосферу единства и позитива.

Каждое выступление артистов сопровождалось овациями и дружным подпеванием зала.

- Самой долгожданной площадкой для молодежи стал концерт, на котором выступило множество именитых артистов. Звучали как гости с Большой земли, так и наши местные исполнители. Это настоящий праздник единства и творчества, - рассказал руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны СВО вместе с семьями посетили праздничный концерт в Донецке. В Центре славянской культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

