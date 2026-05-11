Ветераны СВО вместе с семьями посетили праздничный концерт в Донецке

Артисты представили программу, где переплетались песни, стихи и театральные постановки. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Ветераны боевых действий вместе с семьями посетили праздничный концерт в Центре славянской культуры Донецка, организованный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Со сцены звучали фронтовые песни и стихи, а театральные постановки возвращали зрителей к важным событиям той героической эпохи. Особое место в программе заняли истории о несгибаемом мужестве советских воинов и нелегком труде тружеников тыла. Невозможно было остаться равнодушным, слушая знакомые мелодии военных лет, которые с годами не теряют своей силы.

- Каждый раз, когда слышишь эти песни, когда видишь, как помнят и ценят подвиг советских людей, на душе становится тепло. Это очень важно, чтобы память о войне продолжала жить, чтобы люди знали, какой ценой досталась Победа. Этот концерт - еще одно подтверждение того, что подвиг наших предков не забыт, и это самое главное, - поделился своими впечатлениями один из ветеранов, посетивших мероприятие.

В краеведческом музее Донецка открылась выставка «Горжусь тобой, родной Донбасс»

На выставке в Донецком краеведческом музее собраны более ста экспонатов, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами развития Республики