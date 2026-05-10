Ленинградская область восстановила к 9 мая семь памятников в Енакиево

Так сейчас выглядит памятник солдату в Ольховатке. Фото: Регион-шеф Ленобласть

Регион-шеф Енакиево - Ленинградская область привел в порядок ко Дню Победы семь памятников в городе, который помогает восстанавливать.

Среди возрожденных и обновленных памятных мест - братские могилы, места захоронения Героев СССР и монумент в честь защитников родной земли.

Также в рамках акции «Связь поколений» Ленобласть поздравила представителей героических династий Енакиево.

