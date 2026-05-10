В Володарском округе ДНР открылась новая мототрасса

Трасса соответствует всем необходимым требованиям. Фото: «ЕР»

В Донецкой Народной Республике в Володарском округе открылась новая трасса для питбайков и квадроциклов. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в ДНР.

- Уверен, что трасса станет востребованной площадкой и точкой притяжения для жителей округа, – сказал секретарь Володарского местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Сергей Юзвинкевич, отметив, что это поспособствует популяризации спорта и формированию здорового образа жизни.

Новая мототрасса в регионе появилась благодаря партпроекту партии - «Выбор сильных». Она соответствует всем предъявляемым требованиям. Предназначена как для тренировок, так и для проведения соревнований. Присутствующие на открытии трассы первыми опробовали ее.

