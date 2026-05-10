10 мая 2026 8:25

Поэтесса из Тореза обратилась к артистам ДНР с призывом поддержать бойцов

Поэтесса из Тореза Екатерина Слойка с Народным фронтом записала обращение к коллегам по цеху
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Екатерина Слойка на «Саур-Могилу» приехала с семьей

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Поэтесса из Тореза Екатерина Слойка во время празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Саур-Могла» обратилась к артистам Донецкой Народной Республики с призывом поддержать своим творчеством военнослужащих российской армии. Стихотворение «Обращение к артистам» записал активист Народного фронта.

- Подготовила стихотворение «Обращение к артистам» для того, чтобы коллеги по цеху занимались созидательным творчеством. И тогда ребята, участвующие в СВО, почувствуют поддержку, в том числе и с большой сцены, – сказала «КП Донецк» Екатерина.

Екатерина Слойка – поэтесса из небольшого шахтерского города Тореза. Она автор музыкального проекта «Песни Силы из Сердца Донбасса».

