В ДНР нашли место гибели бойца, пропавшего без вести в Великую Отечественную

Установленному бойцу к «Саур-Могиле» возложили цветы

В Донецкой Народной Республике нашли место гибели бойца Советской армии, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну. Об этом «КП Донецк» сообщила член правления Общероссийского информационно-поискового центра «Благовест», работающая по ДНР, Светлана.

– На днях закрыли поиск. К нам обратилась девушка, жительница Севера России, у которой дедушка значился без вести пропавшим в Великую Отечественную войну. Мы установили место его гибели – это хутор Тараны, что в районе «Саур-Могилы», – рассказала она.

Светлана вместе с делегацией из Тореза на День Победы возложила живые цветы к легендарной высоте дедушке жительницы Севера – Морозову. В прошлому году активисты Общероссийской общественной организации «Благовест» вернули 108 бойцов, которые числились без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны.

