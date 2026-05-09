Глава Донецка поздравил с Днем Победы ветерана Анну Антоненко

Глава Донецка Алексей Кулемзин поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Анну Антоненко. Ее боевой путь начался с первых дней. Антоненко помогала раненым прямо на передовой.

- Она прошла через суровые испытания, освобождая Украину, Молдавию, Румынию. Ее боевой путь завершился у реки Одер, в Магдебурге, - именно там Анна Васильевна встретила долгожданный День Победы, - рассказывает Кулемзин. - После войны судьба привела ее в Донецк: вместе с воинской частью она помогала восстанавливать разрушенный Донбасс. В 1948 году Анна Васильевна была демобилизована, но осталась в городе, который стал ей родным. В 1949 м она пришла работать в районную больницу Буденновского района.

Анна Антоненко посвятила более 50 лет медицине и помощи людям

Ветерану передали поздравительные открытки от Владимира Путина и Дениса Пушилина, а также вручили гостинцы.

