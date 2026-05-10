В Донецке 10 мая 2026 года ожидается очень жаркий день

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Согласно прогнозу погоды синоптиков, 10 мая 2026 года в Донецке ночью ожидается переменная облачность. Днем будет ясная погода.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Как передают синоптики, 10 мая 2026 года в Донецке ночью воздух прогреется до +15-17 градусов по Цельсию. Днем будет от +25 до +27 градусов по Цельсию.

ОСАДКИ

10 мая 2026 года в Донецке не ожидается осадков. При этом в МЧС России по ДНР передают высокую пожароопасность, которой присвоили 4 класс. В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных и ландшафтных пожаров.

В ведомстве напоминают жителям о запрете бросать горящие спички и сигареты на лесной территории. Запрещено также выжигать траву и камыш и разводить костры в лесу.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

По прогнозу синоптиков, 10 мая 2026 года в Донецке атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

