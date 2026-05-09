Готовитесь к празднованию Дня Победы в Донецке? Синоптики порадовали прогнозом: в субботу в столице ДНР ожидается настоящее майское тепло и ясная погода, что создаст прекрасные условия для прогулок и комфортного отдыха. Расскажем, какой будет погода в Донецке 9 мая 2026 года.

Температура воздуха

Согласно прогнозам метеорологов, днем 9 мая температура воздуха поднимется до отметки +25-26°C. Утром будет прохладнее, около +14-15°C, но уже к полудню столбики термометров достигнут летних значений. Ночью температура также останется комфортной, ожидается около +19-20°C.

Осадки

Осадков в этот день не предвидится. Ветер будет слабым, преимущественно северо-западного и юго-западного направления, со скоростью всего 2-3 метра в секунду. Возможны кратковременные порывы до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление в этот день будет находиться в пределах нормы - около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

9 мая в православной традиции отмечается день памяти мученицы Глафиры Амасийской, жившей в IV веке. В народе этот день также связывали с сельскохозяйственными работами. Считалось, что 9 мая - лучшее время для посадки гороха и раннего картофеля.

По улицам Донецка в День Победы будет курсировать ретро-трамвай

9 мая ретро-трамвай будет работать на маршруте № 1«ДМЗ – Железнодорожный вокзал»