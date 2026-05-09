В Донецком доме молодежи на вершине скалодрома водрузили Знамя Победы.

В Донецком доме молодежи «30/09» на вершину скалодрома водрузили Знамя Победы. Именно это событие ознаменовало открытие цикла мероприятия Министерства молодежной политики ДНР в честь Дня Победы.

Как рассказали «КП Донецк» в Министерстве программа объединила жителей города, активистов, школьников, студентов, а также участников спецоперации.

- 9 Мая проходит через каждого человека, проживающего в Донецкой Народной Республике, России и во всём мире. События 1941–1945 годов оставили глубокий след в истории каждой семьи. Наша задача - сохранять память о тех временах, беречь ценность той Победы и передавать ее дальше через поколения. Молодежь ДНР относится к этому особенно трепетно, - сказал первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.

Также на летней сцене Дома молодежи прозвучали песни военных лет, в том числе знаменитые «День Победы», «Катюша» и «Синий платочек».

