Танкисты «Сомали» вручили награды донецким киберспортсменам. Фото: ТГ/Швец

Танкисты «Сомали» вручили награда донецким киберспортсменам, которые стали призерами Республиканских соревнований по киберспортивной дисциплине. Об этом сообщил министр спорта ДНР Максим Швец.

- Церемония награждения прошла при участии военнослужащих легендарного подразделения «Сомали». Именно танкисты вручили победителям и призерам заслуженные награды. Но на этом сюрпризы не закончились - герои турнира смогут посетить полигон, где в ознакомительном формате попробуют себя в управлении настоящей бронетехникой, - рассказал Швец.

Соревнования по киберспорту посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что ученица Новоазовской школы №2 представит Донецкую Народную Республику на чемпионате России по киберспорту. Диана Заяц победила в республиканском чемпионате. В дисциплине «Тетрис» она показала феноменальную скорость реакции и блестящее стратегическое мышление.

