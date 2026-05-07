Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Донецком

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь

Двое мирных жителей ДНР пострадали в результате атаки украинского беспилотника 7 мая. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что инцидент произошел на автодороге Донецк - Ясиноватая.

- В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк - Ясиноватая при атаке ударного БПЛА вооруженных формирований Украины пострадали двое мужчин 1986 года рождения, им оказана квалифицированная медицинская помощь, - заявил Пушилин.

Глава ДНР пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Денис Пушилин также отметил, что еще один беспилотник ВСУ нанес удар по автодороге Дебальцево - Светлодарск. В результате этой атаки был поврежден гражданский автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке в результате атак ВСУ пострадали трое человек, включая ребенка. Инциденты зафиксированы в Никитовском и Калининском районах города.

