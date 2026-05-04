В Горловке в результате атак ВСУ пострадали трое человек, включая ребенка

Трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали из-за украинской вооруженной агрессии в ДНР 4 мая. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Все пострадавшие - из Горловки. Так, в Никитовском районе мальчик 2012 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации кассетного суббоеприпаса. В этом же районе города от атаки ударного беспилотника ВСУ пострадал мужчина 1971 года рождения.

Еще один инцидент произошел в Калининском районе Горловки, где мужчина 1962 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете, получив ранения средней степени тяжести.

- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! - отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР также сообщил, что в результате атак повреждены жилой дом, объект гражданской инфраструктуры и спецтехника МЧС России в Горловке.

