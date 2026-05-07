Ветераны боевых действий ДНР приняли участие в акции «Сад памяти» в Харцызске. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий Донецкой Народной Республики приняли участие в акции «Сад памяти» вместе с учениками Харцызского лицея «Интеллект». Ребята вместе с подопечными филиала фонда «Защитники Отечества» высадили саженцы деревьев в память о погибших участниках Великой Отечественной войны.

- Для меня эта акция - священный долг. И очень важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о героях, которые отдали свои жизни за наше будущее. Каждый саженец - это символ нашей памяти, надежды и благодарности, - сказал один из ветеранов боевых действий.

Также ветераны поделились с учениками лицея воспоминаниями о службе.

Ранее сообщалось, что представители Министерства транспорта ДНР почтили память героев Великой Отечественной войны в Волновахе. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко вместе с коллегами возложили цветы к мемориалам погибших воинов.

