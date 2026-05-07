Работники Минтранса ДНР почтили память героев Великой Отечественной в Волновахе. Фото: ТГ/Бондаренко

Представители Министерства транспорта ДНР почтили память героев Великой Отечественной войны в Волновахе. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко вместе с коллегами возложили цветы к мемориалам погибших воинов.

- В преддверии празднования Дня Победы особое внимание уделяем не только восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры, но и сохранению исторической памяти. Специалистами нашей региональной «Службы автомобильных дорог Донбасса» были благоустроены подъездные пути к памятникам, расположенным вдоль дорог общего пользования, выполнены работы по обустройству самих мемориальных сооружений, - рассказал Бондаренко.

Работы по благоустройству дорог в Республике продолжаются.

Ранее сообщалось, что в преддверие Дня Победы в Мариуполе после комплексной реконструкции открылся сквер 40-летия Победы. Восстановительные работы в рамках Народной программы «Единой России» проводил регион-шеф - Тульская область.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы группировки войск «Центр» восстановили в ДНР более 80 мемориалов к 9 Мая

Бойцы ВС РФ привели в порядок свыше 80 памятников и братских могил в ДНР (подробнее)