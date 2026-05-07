Московские специалисты привели в порядок Вечный огонь в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне реконструировали Вечный огонь на Аллее Славы Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ). Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Работами занимались специалисты АО «МОСГАЗ». Мастера очистили газогорелочные устройства и отрегулировали поток газа. На время работ пламя с помощью специального факела торжественно перенесли на временные горелки, а после окончания профилактических мероприятий вернули на место.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в Донецке прошла серия встреч и поздравлений, посвященных труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в преддверии Дня Победы поздравил своих подопечных ветеранов.

