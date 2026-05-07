В Мариуполе восстановили пятиэтажку, которую планировали снести. Фото: УТНКР

Пятиэтажный дом на бульваре 50 лет Октября в Орджоникидзевском районе Мариуполя входил в список объектов под снос. Поврежденные пожарами и динамическими воздействиями стены, разрушенные плиты перекрытия, инженерные сети в аварийном состоянии - казалось, здание не спасти. Но дополнительные экспертизы и слаженная работа строителей позволили принять другое решение и вернуть дом к жизни. Об этом сообщили в стройконтроле Подмосковья.

В ходе ремонтно-восстановительных работ, которые стартовали в 2024 году, строители полностью разобрали поврежденные конструкции, заново возвели несущие кирпичные стены и выполнили внутренние перегородки из газобетона и гипсового блока. Также они смонтировали новую кровлю с огнебиозащитной обработкой, установили оконные и дверные блоки, заменили все инженерные системы, провели отделку подъездов и фасада с декоративным покрытием.

Сейчас дом уже сдан администрации города. Ремонт выполнен под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и компании «РКС-НР».

