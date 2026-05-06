В Волновахе вырастит Тополь Победы.

В Волновахе вырастит Тополь Победы. Его высадили Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин, министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков и глава Волновахи Константин Зинченко.

- Наш саженец - клон знаменитого Тополя Победы. Дерево, выросшее в Сталинграде, пережило сражения Великой Отечественной войны, когда казалось, что выжжен каждый участок земли, - рассказывает Кузьмин. - Специалисты сумели клонировали легендарный тополь. Сегодня его потомки высажены в разных уголках страны - в том числе, и в наше регионе.

Тополь Победы будет расти рядом с мемориалом, который посвящен бойцам, освобождавшим Волноваху.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в сквере «Енисейский» Буденновского района Донецка заложили рябиновую аллею. В акции приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», семьи погибших участников специальной военной операции и сотрудники «Энергосбыт Донецк».

