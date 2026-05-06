13 мая в Донецке откроется выставка героям Великой Отечественной из Оренбуржья

Музей Великой Отечественной войны в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Выставка «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой» откроется в кинозале музея Великой Отечественной войны в Донецке 13 мая в 11.00. Она будет функционировать в рамках Всероссийского проекта «Герои из Оренбуржья – герои Отечества. Выставка, книги, фильмы - регионам России». Об этом «КП Донецк» сообщили в Донецком республиканском краеведческом музее.

Экспозиция рассказывает об уроженце Оренбурга, создавшем в 1942 году в Мюнхене подпольную антигитлеровскую группу «Белая роза».

Также будут показаны видеосюжеты об известных героях Великой Отечественной войны, тесно связанных с Оренбуржьем, – татарском поэте и антифашисте Мусе Джалиле, летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря на самолете коменданта лагеря; и об Александре Матросове, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призывал немцев к сопротивлению: В Донецке откроется выставка, посвященная выходцу из России Александру Шморелю, которого в Германии причислил к лику святых

13 мая в Донецке откроется выставка, посвященная создателю студенческой антифашисткой организации «Белая роза» (подробнее)