В ДНР в 2026 году построят более 500 тысяч квадратных метров нового жилья

В 2026 году в Донецкой Народной Республике планируют построить более 500 тысяч квадратных метров нового жилья, включая многоквартирные дома. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Владислав Очнев.

- На сегодняшний день строится более 300 тысяч квадратных метров, и в этом году, как я уже говорил, нам предстоит сдать нового комфортного жилья, если брать многоквартирные дома, то это - более 500 тысяч квадратных метров, - сказал Очнев.

Ондобавил, что в ДНР действует комплексная программа жилищного строительства, которая уже включает земельные участки под новые жилые комплексы. Часть этих земель передана профильным застройщикам для реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в Буденовском районе Донецка на улице Независимости спецтехника приступила к рытью котлована под фундамент будущего жилого комплекса «Половецкий». Ультрасовременный жилой комплекс раскинется на участке площадью около пяти гектаров.

