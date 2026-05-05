В Мариуполе ко Дню Победы высаживают новые цветы на клумбах у памятников

Особое внимание уделяется памятным местам. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе активно готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» приступили к высадке новых цветов на городских клумбах. Об этом сообщили в администрации города.

Особое внимание уделяется памятным местам, где пройдут основные торжественные мероприятия.

- Работы ведутся у монументов «Воину-освободителю» на площади Ленинского Комсомола и «Мариуполь - город воинской славы» на площади Машиностроителей, а также у памятников «Танк Т-34» на улице Карпинского и воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий на Комсомольском бульваре, - отметили в мэрии.

Тем временем в Донецке начали масштабную высадку цветов собственного производства. В столице ДНР приступили к озеленительным работам. Первые яркие клумбы вскоре появятся на оживленных проспектах Ватутина и Гурова, а также на бульваре Пушкина, украсив территорию возле памятника великому русскому поэту.

