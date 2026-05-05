В Донецке начали масштабную высадку цветов собственного производства

Специалисты муниципального предприятия «Зеленое строительство» подготовили к весне внушительный объем посадочного материала. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжаются весенние работы по благоустройству, в рамках которых начата высадка цветов, выращенных в местных теплицах. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- Специалисты коммунального предприятия «Зеленое строительство» начали преображать Донецк - в городе стартовала высадка цветов, выращенных в наших теплицах, - заявил он.

По словам мэра, первые яркие клумбы появятся вскоре на оживленных проспектах Ватутина и Гурова, а также на бульваре Пушкина, украсив территорию возле памятника великому русскому поэту.

- Озеленяем Донецк - создаем красоту! - подчеркнул Алексей Кулемзин.

Напомним, что к весне муниципальное предприятие «Зеленое строительство» подготовило внушительный объем посадочного материала: 274 тысячи однолетних и 16 тысяч многолетних растений. Среди них - агератумы, колеусы, хлорофитумы, традесканции, пеларгонии и другие популярные и любимые горожанами виды цветов.

Ранее Алексей Кулемзин заявлял, что у Донецка отдельное поручение - работать над возвращением статуса города миллиона роз.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тематические экскурсии, фотоквесты и выставка сирени: Как встретят майские праздники в Донецком ботаническом саду

Ботанический сад Донецка готовит выставку сирени и сезонные квесты к 9 Мая (подробнее)