В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий»

Сегодня, 5 мая, в Буденовском районе Донецка спецтехника приступила к рытью котлована под фундамент будущего жилого комплекса «Половецкий». Старт строительству нового комфортабельного жилья на улице Независимости дали первый заместитель Председателя Правительства ДНР Владислав Очнев и генеральный директор компании «Специализированный застройщик «Линия Жизни» Руслан Теряев.

Современный жилой комплекс раскинется на участке площадью около 5 гектаров. «Половецкий» – это два П-образной формы каскадных дома с семью подъездами, высота которых составляет от 4 до 12 этажей. Всего 730 квартир.

Облагораживанию прилегающей территории также уделят много внимания. Здесь будут созданы детские и спортивные павильоны, а также парк с фонтаном. Жителей порадуют цветники. Бассейн на территории.

– В ДНР реализуем комплексную программу жилищного строительства. В этом году нам предстоит сдать в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 545 тысяч квадратных метров – многоквартирного. Наша задача – построить столько жилья, чтобы не отставать от других регионов, – отметил Владислав Очнев.

