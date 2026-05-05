В школы Мариуполя поступило новое оборудование для труда и ОБЗР. Фото: ТГ/Толстыкина

В школы Мариуполя в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» поставили новое оборудование для уроков труда и ОБЗР. Об этом сообщила зампред Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Теперь школьные мастерские оснащены всем необходимым. Для девочек полностью оборудовали кулинарные зоны с современной техникой и швейные кабинеты. Для мальчиков закупили электрические станки и многофункциональные устройства, чтобы они могли осваивать обработку материалов по современным стандартам. В учебный процесс также внедрили интерактивные панели и проекторы.

Кабинеты ОБЗР получили все необходимое для формирования навыков гражданской обороны и начальной военной подготовки. У педагогов и учеников теперь есть наглядные пособия нового поколения, детализированные учебные макеты и специальное оборудование для отработки первой помощи и действий в чрезвычайных ситуациях.

