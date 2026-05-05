В ДНР более 3600 человек приняли участие в акции «Мы за чистоту». Фото: Ассоциация «Добро РФ» в ДНР

Более 3600 человек приняли участие в акции «Мы за чистоту» в Донецкой Народной Республике. В период с 18 апреля по 3 мая 2026 года жители региона активно участвовали в субботниках, которые прошли по всей Республике. Об этом сообщает Ассоциация «Добро РФ» в ДНР.

- Это были не просто уборки территорий. Это были дни, когда люди вместе выходили на улицы своих городов, помогали друг другу, общались, шутили и делали что-то действительно полезное для общего будущего, - рассказали в Ассоциации.

Там добавили, что впереди в Республике еще больше экологических акций.

Ранее сообщалось, что в честь Праздника Весны и Труда активисты «Молодой Гвардии» провели субботник, в котором приняли участие около 150 человек. Главной площадкой стала парковая территория, долгое время находившаяся в запустении: участок зарос травой и был замусорен, также требовалась очистка от сухостоя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавы Росмолодежи поучаствовал на субботнике в Донецке с местной молодежью

В Донецке прошел субботник с участием замруководителя Росмолодежи и главы Минмола ДНР (подробнее)