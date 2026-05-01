В Донецке 150 молодогвардейцев вышли на субботник в заброшенный парк в Первомай. Фото: Минмол ДНР

В честь Праздника Весны и Труда активисты «Молодой Гвардии» провели субботник, в котором приняли участие около 150 человек. Главной площадкой стала парковая территория, долгое время находившаяся в запустении: участок зарос травой и был замусорен, также требовалась очистка от сухостоя. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

В ходе работ добровольцы собрали и вывезли мусор, убрали лишнюю растительность и сухие ветки. Отдельное внимание уделили благоустройству зон отдыха: активисты привели в порядок пространство с лавочками, сделав его чистым и удобным для посещений. Субботник прошел в рамках акции #МызаЧистоту.

- Сегодня, 1 мая, мы находимся в Киевском районе города Донецка, в парке, который еще не восстановили в рамках программы ФКГС, но здесь проживает много жителей. Это густонаселённый микрорайон, и многие люди приходят гулять вечером именно в этот парк, - сказал Сергей Добровольский, руководитель МГЕР ДНР.

