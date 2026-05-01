Донецкая филармония отметила 95-летие гала-концертом. Фото: ТГ/Желятков

В Центре славянской культуры прошел гала-концерт «Донецкой филармонии – 95: классика, кино, джаз, рок и не только!». Праздничный вечер стал настоящим путешествием сквозь время и стили. Мероприятие прошло в рамках проекта «Оркестр Непокоренных: симфония будущего» и фестиваля «Прокофьевская весна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры ДНР и под эгидой Главы Республики Дениса Пушилина. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе филармонии.

Перед входом гостей встречала фотовыставка «Если музыка звучит…» с портретами участников «Прокофьевской весны - 2026».

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков, поздравляя коллектив, подчеркнул, что за почти вековую историю филармония воспитала не одно поколение слушателей и всегда оставалась верна своей просветительской миссии.

Генеральный директор-художественный руководитель филармонии Александр Парецкий отметил, что юбилейный вечер завершает беспрецедентный двухмесячный марафон. В рамках проекта «Оркестр непокоренных», стартовавшего 1 марта, в ДНР прошли 20 крупных концертов с участием шести региональных симфонических оркестров России, хора имени Александрова и именитых солистов.

- Благодаря проекту возрожден фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская весна», который не проводился пять лет. Музыка Сергея Прокофьева стала основой программы концертов проекта, - сказал Александр Парецкий перед началом концерта.

Техническое переоснащение филармонии по нацпроекту «Семья» (оборудование на сумму свыше 30 миллионов рублей) вывело качество концертов на новый уровень - была приобретена современная звукоусиливающая и световая аппаратура.

Творческая программа юбилейного вечера поразила слушателей жанровым многообразием. На одной сцене гармонично соседствовали строгая классика, джазовые импровизации и энергия рока. Открыл торжество Концертный оркестр духовых инструментов под управлением Михаила Мартыненко. Знакомые мелодии зазвучали по-новому: «Полет шмеля» и «Спят курганы темные» обрели джазовое дыхание, а музыка Артемьева и Антонова наполнила зал ностальгией и теплом. Яркий колорит в палитру вечера внесли камерные коллективы «Дива-квартет» и «Квартея», а также Молодежный оркестр народных инструментов.

Центральным событием программы стало выступление легендарного «Оркестра Непокоренных» - Донецкого академического симфонического оркестра имени С. Прокофьева. За дирижерским пультом сменяли друг друга выдающиеся мастера. Москвич Дмитрий Бородин представил монументальные увертюры Чайковского и Шостаковича, а маэстро из Ярославля Анатолий Оселков погрузил зал в атмосферу советского кино. Настоящим украшением классической части стала ария из оперетты «Марица» в исполнении звездного сопрано Анны Братусь.

Эмоциональной кульминацией юбилея стал блок под управлением дирижера Данила Милки. В симфонической обработке прозвучали легендарные рок- и поп-хиты: от «Smoke on the Water» до «Перемен!» Виктора Цоя. Это исполнение стало символом преемственности эпох и доказательством того, что настоящая музыка не имеет временных границ. 95-летняя история филармонии в этот вечер прозвучала не как итог, а как уверенное обещание: несмотря на любые вызовы, музыка в Донбассе будет жить, развиваться и объединять сердца.

