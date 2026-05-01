С 4 по 10 мая 2026 года культурная жизнь в Донецке будет насыщенной. Жителей и гостей города ждет калейдоскоп мероприятий, подготовленных городскими учреждениями культуры. Захватывающие театральные постановки, грандиозные музыкальные концерты, познавательные музейные экспозиции и яркое цирковое шоу - каждый сможет найти себе развлечение по душе. А наша афиша станет незаменимым помощником в планировании досуга.

«ДОНБАСС ОПЕРА»

Праздничный концерт ко Дню Великой Победы. Главная сцена. 9 мая в 12:00.

Для каждого из нас 9 мая – день особенный. Вся Россия празднует День Победы советского народа над фашизмом. День победы света, добра и достоинства над мракобесием и злом!

Песни военных лет внесли свою особенную, весомую лепту в общую Великую Победу! Эти песни и сейчас, в наше непростое время, в строю.

«Собор Парижской Богоматери». Балет в двух действиях. Главная сцена. 10 мая в 15:00.

Балет «Собор Парижской Богоматери». Фото: «Донбасс Опера»

Действие романа «Собор Парижской Богоматери» разворачивается в Париже 1482 года. На фоне общественной жизни и быта Франции тех времен показана любовная линия, где каждый герой влюблен по-своему. Но любовь бывает как созидательной, так и разрушительной. Безудержная страсть, месть и коварство становятся причиной трагедии и множества разрушенных жизней. А безмолвным свидетелем всех событий является величественный Собор Парижской Богоматери.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

8 мая в 16:30 (Аметистовый зал) – «Песни Великой Победы», 12+

9 мая в 15:00 (Аметистовый зал) – «Письмо с фронта, 12+

10 мая в 13:00 (Аметистовый зал) – «Край заветный мой», 12+

Программа посвящена Дню Донецкой Народной Республики

10 мая в 16:00 (Аметистовый зал) – «Весеннее признание», 12+

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

9 мая в 16:00 – Спектакль «Ясным ли днем», 12+

Спектакль «Ясным ли днем», созданный московским режиссером Мариной Брусникиной специально для Донецкого РАМТа по мотивам прекрасного рассказа Виктора Астафьева, тонко и проникновенно повествует о важности человеческой стойкости и взаимной поддержки перед лицом жизненных трудностей. Свой любимый романс под таким названием писатель вложил в уста главного героя повествования Сергея Митрофановича, который, несмотря на все испытания войны и потерю ноги, сохраняет достоинство и готовность помогать другим.

10 мая в 11:00 – Проект «ТЕАТР и К» спектакль «Путешествие в страну Вообразилию», 3+

10 мая в 15:00 – Спектакль «Шахтерская дочь», 16+

Спектакль «Шахтерская дочь». Фото: Донецкий республиканский академический молодежный театр

Спектакль «Шахтерская дочь» по одноименной поэме донецкой поэтессы Анны Ревякиной в постановке Максима Ждановича рассказывает о неизбежном и трагическом выборе, перед которым ставит наших современников беспощадное военное время. Звучащие со сцены поэтические строки – это гулкий набат, который невозможно не услышать, и едва различимый тихий девичий шепот, и великое горе, и нетленная память. Зрители легко узнают любимый город, который для создателей спектакля – это маленькая, но при этом бесконечная вселенная, дарящая любовь к людям и ожидание светлого мира, которого достоин каждый из нас.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

10 мая в 11:00 и 13:00 - «День рождения Солнышка», 0+

Когда солнце садится за горизонтом, лес просыпается от тишины и начинает готовиться к важному событию. Все обитатели леса собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения своего самого яркого друга - Солнышка. Друзья приготовили множество сюрпризов и приключений, чтобы сделать этот день незабываемым. Присоединяйтесь к нам на волшебный праздник дружбы и радости!

6 мая в 13:00 - «Поклонимся…», 12+

Последние часы перед боем. В окопах идет подготовка, и вдруг... они - долгожданные письма! Вдохновляющие, дарящие надежду, хранящие теплые воспоминания, способные тронуть даже самые мужественные сердца. Письма от тех, кто ждет, любит, надеется... Строки, которые читают солдаты, оживают перед нашими глазами, унося нас в счастливое прошлое и таинственное будущее героев Великой Отечественной войны.

7 мая в 13:00 - «Прощай, конферансье!», 12+

«Прощай, конферансье!». Фото: Донецкий театр кукол

Предвоенная Москва. Мы видим жизнь известного конферансье. Ему едва за пятьдесят лет, он женат, у него есть дочь, и даже внук. Жизнь вполне сложившаяся, хотя нельзя сказать, что полностью благополучная, ведь наш герой, не смотря на свой талант, к своим годам выше так и не поднялся. Тем не менее, он мастер своего дела. Начинается война, и вся жизнь полностью перекроена. В составе концертной бригады он ездит по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат. Но они попадают в плен. Отто, руководитель аналогичной команды с немецкой стороны, предлагает им выступать перед немцами, чтобы избежать лагеря. Им приходится согласиться. Но шанс проявить героизм не заставит себя ждать. И конферансье предстоит шутить в последний раз. Единственный раз шутить не ради смеха публики.

9 мая в 11:00 - «Гуси-лебеди», 0+

«Гуси-лебеди». Фото: Донецкий театр кукол

Уезжая на ярмарку, родители оставляют Иванушку под присмотром старшей сестры. Ослушавшись отца с матерью, Ульянушка уходит к подружкам, а маленького братца в это время похищают гуси-лебеди. Теперь чтоб вернуть брата девочке необходимо отправиться в непростое путешествие и обхитрить саму Бабу Ягу.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 7 по 11 мая с 10:00 до 18:00 – Ради жизни на земле (музей героев подполья Донецка), 6+

В составе экспозиции находится 450 музейных предметов — как подлинных, так и в мультимедийном формате. Уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию временной оккупации Донбасса нацистами, свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.

Цирк на воде – «Царство фонтанов». Фото: Донецкий цирк «Космос»

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС»

9 мая в 12:00, 10 мая в 11 и 14:30 - Цирк на воде – «Царство фонтанов»

Донецкий цирк «Космос», при поддержке Росгосцирка, представляет новую программу. Возрастные рекомендации:0+. Продолжительность представления: 2 часа 30 минут (1 антракт).

