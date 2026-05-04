Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 19:37

В ДНР создадут рабочую группу по развитию Приазовья

Глава ДНР Денис Пушилин поставил задачу ускорить реализацию Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года
Ирина ДМИТРИЕВА
Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание, в ходе которого дал поручение сформировать рабочую группу, которая займется реализацией Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года.

Создание специализированной рабочей группы призвано обеспечить скоординированную работу различных ведомств и структур для эффективного выполнения поставленных задач.

- Воплощение в жизнь данной стратегии является для Республики приоритетной задачей и требует комплексного межведомственного взаимодействия, - подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что Правительство РФ утвердило стратегию развития Приазовья, которая затронет юг ДНР. Основные цели сосредоточены на обеспечении устойчивого роста территорий, повышении уровня жизни населения и экологическом оздоровлении региона. Особое внимание уделят очистке акватории Азовского моря и рек, а также восстановлению природоохранных зон и улучшению санитарных условий.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин: ЕИИП РФ работает над планом развития Донецкого Приазовья

Глава ДНР сообщил, что при разработке планов развития муниципалитетов в приоритетном порядке учитываются пожелания и интересы жителей (подробнее)