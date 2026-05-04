В ДНР создадут рабочую группу по развитию Приазовья

Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание.

Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание, в ходе которого дал поручение сформировать рабочую группу, которая займется реализацией Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года.

Создание специализированной рабочей группы призвано обеспечить скоординированную работу различных ведомств и структур для эффективного выполнения поставленных задач.

- Воплощение в жизнь данной стратегии является для Республики приоритетной задачей и требует комплексного межведомственного взаимодействия, - подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что Правительство РФ утвердило стратегию развития Приазовья, которая затронет юг ДНР. Основные цели сосредоточены на обеспечении устойчивого роста территорий, повышении уровня жизни населения и экологическом оздоровлении региона. Особое внимание уделят очистке акватории Азовского моря и рек, а также восстановлению природоохранных зон и улучшению санитарных условий.

