Путин наградил главу Горловки государственной наградой за мужество

Глава Горловки Иван Приходько удостоен высокой государственной награды. Фото (архив): ТГ/Приходько

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении главы Горловки Ивана Приходько высокой государственной наградой. Речь идет о медали «За храбрость» II степени, которой градоначальник отмечен за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении своих служебных обязанностей. Соответствующий указ главы государства уже опубликован на сайте официальных правовых актов.

- За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За храбрость» II степени… Приходько Ивана Сергеевича - главу администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики», - говорится в документе.

Кроме того, такой же медали были удостоены заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства ДНР Александр Гончаров и экс-глава администрации Никитовского района Горловки Ирина Джеломанова, а также работники «Донецкэнерго» Вячеслав Гуляев и Дмитрий Куропятников.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ активизировали обстрелы Горловки по мере ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения. По его словам, как только ситуация для противника обостряется, сразу следуют атаки на гражданское население.

«Первый визит в Донецк останется в памяти навсегда»: Валентина Лисица рассказала, чем ее поразили жители Донбасса

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица рассказала о первом визите в Донецк, об отношении к музыке Прокофьева и о выдающихся родственниках – участниках Великой Отечественной (подробнее)