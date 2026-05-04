Пушилин сообщил, что ВСУ усилили атаки на гражданское население Горловки. Фото (архив): АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные формирования Украины активизировали обстрелы мирных жителей Горловки по мере ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

По его словам, как только ситуация для противника обостряется, сразу следуют атаки на гражданское население.

- Также мы фиксируем большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые противник пытается использовать как раз на Горловском направлении. К сожалению, ситуация пока там остается достаточно сложной, - сказал в интервью «Вестям» Пушилин.

Ранее сообщалось, что 3 мая два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли и еще четверо пострадали в результате агрессии вооруженных формирований Украины. В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВСУ атаковал гражданских. Погибла супружеская пара. При той же атаке ранения получил мужчина.

