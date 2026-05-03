В ДНР из-за агрессии ВСУ погибли два человека, еще четверо ранены Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли и еще четверо пострадали в результате агрессии вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВСУ атаковал гражданских. Погибла супружеская пара - женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пушилин выразил соболезнования их родным и близким. При той же атаке ранения получил мужчина 1969 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки при взрыве ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения. В поселке Старый Крым (Мариупольский городской округ) в результате удара дрона ВСУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1951 года рождения, а также пострадал мужчина 1989 года рождения.

- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - сказал Глава ДНР.

В результате обстрелов ВСУ повреждены семь жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, две единицы спецтехники МЧС России, две машины скорой помощи и семь гражданских автомобилей в Горловке и Мариупольском округе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Волошин

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Мариуполя Степан Волошин (подробнее)