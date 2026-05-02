В Макеевке в жилом доме обрушился потолок, службы оценивают масштабы разрушений

Обрушился потолок в одной из квартир на 60 квартале в Макеевке. Фото: Администрация Макеевки

В Макеевке в поселке Объединенный произошло обрушение части потолочного перекрытия в жилом доме №1 квартала 60. На место происшествия выехали представители администрации города и Единой управляющей компании.

Вместе они оценили масштаб разрушений и определили первоочередные меры, направленные на обеспечение безопасности жильцов. Специалисты провели первичный осмотр здания, чтобы выяснить возможные причины случившегося.

- Точные причины обрушения потолка будут установлены Единой управляющей компанией после разбора завалов и всестороннего технического анализа, - отметили в администрации Макеевки.

Единая управляющая компания уже определила подрядчика, который займется ремонтом. В ближайшее время на объекте начнутся восстановительные работы.

Напомним, что в Макеевке заявили о планах по созданию строительного кластера. Инвестор планирует запустить завод модульных конструкций в ДНР.

