В Донецке почтили память погибших 2 мая 2014 года в Одессе

Участники акции возложили цветы к мемориальному баннеру, на котором были размещены портреты и имена погибших. Фото: t.me/Mrespublika

В ДНР накануне годовщины трагедии в Одессе молодежь почтила память погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии» в ДНР.

Мероприятие прошло возле больницы имени Засядько, пострадавшей в результате обстрелов ВСУ. На торце здания спроектировали надпись «Одесса 02.05.2014». После этого участники акции возложили цветы к мемориальному баннеру, на котором были размещены портреты и имена погибших.

Напомним, что в ДНР сегодня вспоминают жертв трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе. Глава Республики Денис Пушилин отметил, что эта дата навсегда останется одной из самых страшных в истории. Он напомнил о жестокости, с которой украинские националисты расправились с мирными протестующими в Одессе. Их заживо сожгли в Доме профсоюзов, а тех, кто пытался спастись, расстреляли. Пушилин подчеркнул, что с тех пор такие расправы с инакомыслящими стали для Украины нормой.

